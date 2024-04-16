ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Курган готовится к серьезному повышению уровня воды. Фоторепортаж

13:11
  • вторник
  • 16 апреля 2024

К городу приближается "колоссальный объем воды"

В ближайшие дни подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится. Такой прогноз дали в региональном МЧС. Уровень воды в реке в городе может увеличиться от 25 до 100 сантиметров. Ведомство предупреждает, что из-за этого могут быть затоплены жилые дома и приусадебные участки в Кургане и окрестных населенных пунктах.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что к Кургану приближается "колоссальный объем воды". По его словам, в регионе сейчас самое крупное наводнение за последние годы.

О том, как сейчас складывается ситуация в Кургане — в фоторепортаже "ТВ Центра".

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
Паводковая обстановка в Кургане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.