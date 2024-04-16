Курган готовится к серьезному повышению уровня воды. Фоторепортаж

К городу приближается "колоссальный объем воды"

В ближайшие дни подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится. Такой прогноз дали в региональном МЧС. Уровень воды в реке в городе может увеличиться от 25 до 100 сантиметров. Ведомство предупреждает, что из-за этого могут быть затоплены жилые дома и приусадебные участки в Кургане и окрестных населенных пунктах.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что к Кургану приближается "колоссальный объем воды". По его словам, в регионе сейчас самое крупное наводнение за последние годы.

О том, как сейчас складывается ситуация в Кургане — в фоторепортаже "ТВ Центра".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"