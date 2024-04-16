ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев сообщил об активизации украинских ДРГ на территории России

13:20
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Требуются дополнительные меры по усилению гражданской обороны

Преступный киевский режим, не добившись успеха на поле боя, устраивает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев обвинил Киев в вербовке наемников в Таджикистане
Патрушев: Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины

Патрушев подчеркнул, что ДРГ действуют при поддержке англосаксов и их приспешников, при их непосредственной координации. Они организуют покушения на представителей власти, общественных деятелей, журналистов, отметил секретарь Совбеза.

В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов особую актуальность приобретает вопрос улучшения гражданской обороны и обеспечения безопасности граждан, подчеркнул Патрушев. Секретарь Совбеза в Архангельске, проводит совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ проводят задержание
Сотрудники ФСБ проводят задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.