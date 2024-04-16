Патрушев сообщил об активизации украинских ДРГ на территории России

Требуются дополнительные меры по усилению гражданской обороны

Преступный киевский режим, не добившись успеха на поле боя, устраивает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что ДРГ действуют при поддержке англосаксов и их приспешников, при их непосредственной координации. Они организуют покушения на представителей власти, общественных деятелей, журналистов, отметил секретарь Совбеза.

В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов особую актуальность приобретает вопрос улучшения гражданской обороны и обеспечения безопасности граждан, подчеркнул Патрушев. Секретарь Совбеза в Архангельске, проводит совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, передает ТАСС.

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