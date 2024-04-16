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Путин получил новое удостоверение президента России

13:44
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Глава государства переизбран на новый срок

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во вторник, 16 апреля, вручила Владимиру Путину удостоверение президента на новый срок полномочий.

В ходе встречи с главой государства Памфилова заявила, что итоги выборов президента России, состоявшихся в марте, удивительны и беспрецедентны.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и весь Центризбирком, назвал их работу очень важной для страны и внутренней стабильности государства, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такие события, как инаугурация президента России, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций. Не исключено, что это событие недружественные России страны пытаются использовать для дестабилизации ситуации в нашем государстве.

Главе государства после переизбрания предстоит пересмотреть состав кабмина. Песков подчеркивал, что "процесс подбора кадров – достаточно келейный", но в любом случае Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим.

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