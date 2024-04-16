Бочкарев: Крытый бассейн с панорамным остеклением построят в районе Марьина Роща

Построить здание планируется до 2027 года

В Марьиной Роще построят здание с фитнес-центром, 25-метровым бассейном и спа-зоной. Объект расположится на улице Веткина, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. В бассейне будет панорамное остекление. Построить здание планируется до 2027 года.

"В рамках строительства двух жилых корпусов, рассчитанных на 1 тыс. 104 квартиры, появится шестиэтажное здание общей площадью 4,7 тыс. кв. м. В нем планируется разместить фитнес-центр общей площадью 1,3 тыс. кв. м с 25-метровым бассейном и спа-зоной. Также предусмотрены офисные помещения площадью 2,1 тыс. кв. м", – рассказал Бочкарев.

Открытие нового здания с фитнес-центром и бассейном сделает инфраструктуру востребованной не только у жителей района, но и у других москвичей, полагает председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Активное градостроительное развитие столицы сосредоточено не только на возведении новых объектов, но также на создании благоприятной и комфортной среды для жизни и отдыха. В частности, это достигается и созданием новых рекреационных зон", – подчеркнула она.

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