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В Госдуме предложили установить минимальную зарплату не ниже МРОТ

14:02
  • вторник
  • 16 апреля 2024

В большинстве организаций сейчас минимальные размеры тарифных ставок ниже МРОТ

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Государственной думы поправки, предлагающие установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Как пишут "Известия", авторы законодательной инициативы напоминают про дефицит квалифицированной рабочей силы почти во всех отраслях экономики. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.

Сейчас в России на подавляющем числе предприятий и организаций страны размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда. Предлагается исправить этот недочет, заявил Сергей Миронов.

В феврале глава государства Владимир Путин просил обратить особое внимание на граждан с невысоким уровнем доходов. До этого президент раскритиковал рост зарплат в стране. Он указал правительству на вызовы, с которыми приходится сталкиваться рядовым гражданам.

При этом российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что реальные заработные платы за последние шесть лет в России выросли на 33,2%. Таковы показатели для зарплат в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.

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