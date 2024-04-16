В Госдуме предложили установить минимальную зарплату не ниже МРОТ

В большинстве организаций сейчас минимальные размеры тарифных ставок ниже МРОТ

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Государственной думы поправки, предлагающие установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как пишут "Известия", авторы законодательной инициативы напоминают про дефицит квалифицированной рабочей силы почти во всех отраслях экономики. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат.

Сейчас в России на подавляющем числе предприятий и организаций страны размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда. Предлагается исправить этот недочет, заявил Сергей Миронов.

В феврале глава государства Владимир Путин просил обратить особое внимание на граждан с невысоким уровнем доходов. До этого президент раскритиковал рост зарплат в стране. Он указал правительству на вызовы, с которыми приходится сталкиваться рядовым гражданам.

При этом российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что реальные заработные платы за последние шесть лет в России выросли на 33,2%. Таковы показатели для зарплат в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"