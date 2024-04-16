Московская "Единая Россия" доставила помощь мобилизованным из столицы участникам СВО

Бойцам передали окопные свечи, медикаменты, продукты, белье и многое другое

Московское отделение "Единой России" при поддержке столичного "Женского движения" партии доставило очередной гуманитарный груз участникам СВО. В доставке помощи приняли участие члены генсовета партии – руководитель исполкома московской "Единой России" Максим Руднев и его заместитель, региональный координатор "Женского движения "Единой России" Ирина Елиферова.

"Помощь лишней не бывает, поэтому собираем ее постоянно и по мере формирования гумконвоя сразу доставляем адресатам, чтобы ребята не отвлекались от выполнения боевых задач. В одном из сел ДНР встретились с бойцами 900-го полка 116-й бригады Росгвардии. От "Женского движения", коллег-однопартийцев, молодежной палаты севера Москвы и пожилых москвичей передали окопные свечи, медикаменты, продукты, белье, одежду, резиновые сапоги, сигареты, сладости. А на собранные предпринимателями средства закупили квадрокоптер, бензопилу, планшеты, дальномер и необходимые сейчас в полевых условиях средства от клещей", – рассказал Руднев.

Также помощь передали 1430-му гвардейскому мотострелковому полку в Запорожье. Это противотепловизионные плащи-пончо, квадрокоптеры, маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, продукты, в том числе сладости, а также средства гигиены, предметы первой необходимости.

Ранее "Женское движение Единой России" Москвы доставило гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Были собраны сезонная одежда и обувь, средства гигиены, канцелярия, конструкторы для детей, продукты длительного хранения, книги.

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