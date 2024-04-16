Патрушев связал масштабы наводнения с недостатками в прогнозировании

Ущерб можно было бы минимизировать

Неэффективное прогнозирование и недостаточно оперативное реагирование привели к чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской и Курганской областях.

Об этом во вторник, 16 апреля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Архангельске. Прорехи в этой работе есть и на Северо-Западе России, отметил он.

"Такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать" , - сообщил он (цитата по ТАСС).

В настоящее время ведутся работы по обеспечению безопасности населения и ликвидации последствий паводков.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Оренбургской области, в регионе действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на сегодняшний день составляет 1143 сантиметра (-26 сантиметров), у Орска - 592 сантиметра (-28 сантиметров).

С 8 апреля из-за паводка введен режим ЧС в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 749 сантиметров (+7 сантиметров за 6 часов). Вода продолжает прибывать.

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