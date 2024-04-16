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Госдума рассмотрит закон о штрафах для самокатчиков и велосипедистов

14:04
  • вторник
  • 16 апреля 2024

За пьяную езду можно лишиться 30 тысяч рублей

Проект закона о штрафах для пользователей электросамокатов и велосипедистов внесен в Госдуму. Инициаторы документа - член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин и глава комитета Андрей Клишас.

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Закон серьезно ужесточает административную ответственность за нарушение правил. Так, за пьяную езду на электросамокате и отказ от медосвидетельствования нарушителю придется раскошелиться на 30 тысяч рублей. Превышение скорости при использовании средств индивидуальной мобильности обойдется гонщику в 5 тысяч рублей.

За перевозку детей на электросамокате, как и за оставление водителем СИМ места ДТП, придется заплатить до 5 тысяч рублей. Штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3 тысяч, передает ТАСС.

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