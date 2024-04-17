Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

День исцеления

Овны

Все, что связано с вашей внешностью, будет сегодня удачным. Можно стричься, покупать аксессуары, косметику, а вот для крупных покупок время пока еще не пришло.

Тельцы

Весной так хочется обновления! Присмотрите что-то новенькое для своего дома: посуду, постеры, растения. Продумайте, как изменить цветовую гамму интерьера.

Близнецы

Вашей отдушиной может стать чтение книг или ведение дневника. Попробуйте описать то, что с вами происходит, как сюжет романа или сказки, это отличная терапия.

Раки

День исцеления: если вы устали, выдохлись или болели, сегодня самочувствие резко пойдет вверх. Вернуть силы помогут свежий воздух, первая зелень. Одним словом - весна!

Львы

Кому-то из вас сегодня тест покажет две полоски, а кто-то вспомнит свои юношеские мечты. Дети сегодня для вас – источник вдохновения и важных осознаний.

Девы

Шопинг исцелит вашу самооценку и нервы, так что отправляйтесь по магазинам. Вам ведь необязательно покупать – вы любите сначала присмотреться.

Весы

Пока Венера в Овне, перед вашими чарами трудно устоять! С вами будут с увлечением знакомиться, флиртовать, пытаться добиться внимания. Но не отвечайте взаимностью, если это происходит на работе.

Скорпионы

Идеальный день для восстановления внутренних ресурсов. Уединитесь в своем месте силы и займитесь тем, что любите.

Стрельцы

Вам сегодня обязательно нужно фотографироваться. Вы будете потрясающе выглядеть и комфортно чувствовать себя перед камерой - результат порадует!

Козероги

Вам важна самореализация, поэтому сегодня можно успешно работать над своими целями. Если хотите сменить работу, поколдуйте над своим резюме.

Водолеи

Отличный день для учебы и открытия новых горизонтов. Подумайте, в каких странах или регионах вы хотите побывать, какой опыт получить, с кем познакомиться.

Рыбы

Магический день, когда представители этого знака обладают особой прозорливостью. Можно искать ответы на сложные вопросы, пытаться разгадать тайны или предвидеть будущее.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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