Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Что важно знать

Документ прошел проверку на соответствие украинской конституции

Сомнений в том, что новый закон об ужесточении мобилизации Зеленский подпишет, не было. Вопрос заключался в том, когда он это сделает. Документ прошел проверку на соответствие украинской конституции. И это несмотря на то, что в нем есть масса норм, прямо нарушающих права человека. Например, аннулирование загранпаспортов у украинцев, находящихся за границей. Впрочем, на подобные мелочи не обратили внимание ни депутаты, принимая закон, ни сам Зеленский, поставивший под ним подпись. Основная часть норм законопроекта вступает в силу через месяц после его подписания президентом.

Возможно, это событие глава киевского режима решил приурочить к тем событиям, что на неделе должны произойти в США. А именно долгожданное рассмотрение пакета помощи для Украины. Впрочем, по итогу в Киеве не сильно этому рады. Потому как изначально Белый дом настаивал на том, чтобы данный законопроект был комплексным. То есть включал еще и помощь Израилю с Тайванем. Однако республиканское большинство решило разделить документ на несколько частей, что подтвердил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон. И голосовать за пакеты будет по отдельности.

Нетрудно догадаться, какие пункты будут в приоритете. Учитывая мощное еврейское лобби во властных структурах США, это, разумеется, помощь Израилю. А также документ про укрепление нацбезопасности, который предполагает выделение дополнительных средств на защиту американской госграницы от потока нелегальных мигрантов. На этом республиканцы настаивают давно, в то же время категорически не желая давать деньги киевскому режиму.

Обещанных Байденом 60 миллиардов долларов Украине похоже не видать. Разве что в кредит. Не всю сумму и не сейчас. Оттого Зеленский опять довольно резко высказывается в адрес Вашингтона: "Если законопроект о помощи Украине разделят, это будет означать, что речь идет не о безопасности. Это будет чистая политика. И это позор для всего мира и демократии. Потому как всем станет понятно, что никого в США не волнует то, что происходит на Украине. Их волнует только внутренний рейтинг одобрения, вот в чем суть".

Если Зеленский действительно считал, что Украина для США в приоритете, то это было, конечно, верхом наивности. Примерно таким же, как запросы Киева по поводу помощи со стороны западных стран в отражении российских ракетных атак по примеру Израиля. В Белом доме четко дали понять: этого не будет. По словам Джона Кирби, уровень угроз для США несопоставим. А эксперты, опрошенные изданием Wall Street Journal, были куда менее политкорректны.

"Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст констатировал, что Вашингтону не даёт обеспечить Киеву такой же уровень защиты, как Израилю, исключительно робость. Президент США Джо Байден явно боится Владимира Путина", - говорится в материале.

Тем не менее, говорят специалисты, США по-прежнему заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Отсюда и такое давление на Киев в части мобилизации. При этом Зеленский в интервью заявил, что эта мера является лишь попыткой залатать дыры на фронте. И без помощи США у Украины нет будущего. Во всяком случае о нем, подчеркнул глава киевского режима, он сейчас вообще не думает. Возможно, именно с этим связаны и безрассудные атаки на Запорожскую АЭС, которые Запад предпочитает не замечать.

"Речь идет ни о каком-то случайном прилете по станции. Речь идет о прямых, целенаправленных ударах ВСУ по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ударах, ответственность за которые киевский главарь цинично пытается свалить на Россию. Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума: "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Таким образом, они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии в этих безответственных обстрелах", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН.

Но они вряд ли прекратятся. Киеву необходимо привлекать к себе как можно больше внимания, поддерживая имидж жертвы. При этом от прямых переговоров Зеленский продолжает категорически отказываться, заявляя, что Украина и союзники в ближайшее время в Швейцарии утвердят мирный план Киева. А затем уже поставят Россию перед фактом. Впрочем, эта схема, говорят эксперты, не выглядит рабочей. Вот и лидер КНР Си Цзиньпин во ходе встречи с канцлером ФРГ заявил, что Китай тоже выступает за проведение мирной конференции по Украине. Но такой, которую признают обе стороны конфликта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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