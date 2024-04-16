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Уровень воды в реке Тобол достиг критической отметки

22:11
  • вторник
  • 16 апреля 2024

И может подняться до 11 метров

Набережная реки Тобол в Кургане. Вода прибывает на глазах со скоростью три сантиметра в час. Поглощает тротуары, зоны отдыха, дороги. В местной ГИБДД сообщили, что полностью перекрыто движение по шоссе имени Тюнина. Это, по сути, единственная магистраль на правом берегу Тобола, ведущая из города на юг.

В селе Менщиково Курганской области и вовсе передвигаться можно только на лодке. В некоторых деревенских домах вода поднялась уже под потолок. Эвакуировались уже более 13 тысяч жителей.

Обстановку в Курганской области с воздуха оценил глава МЧС. Спасатели круглосуточно возводят защитные сооружения и укрепляют берега рек. Ситуацию осложняет ветреная и дождливая погода, что ускоряет течение Тобола и способствует повышению уровня воды. Те, кому некуда уехать, находятся в пунктах временного размещения. Организовано бесплатное горячее питание. Помимо волонтеров и спасателей, местные жители приносят пострадавшим от паводков питьевую воду, продукты и предметы первой необходимости.

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку. Вода затапливает луга и подходит к населенным пунктам быстрее, чем ожидалось. В городе Ишим все школы с 1 по 11 классы перевели на дистанционное обучение. В селах объявляют эвакуацию. Первыми вывозят детей и стариков. Люди до последнего не верят, что вода затопит их дома, и не хотят уезжать.

Сообщается, что на границе Оренбургской области и Казахстана произошел перелив воды через дамбу. Появилась угроза затопления поселка Тукай. И очередная волна паводка в Орске. Там и в соседнем Оренбурге в последние дни пока отмечается понижение уровня воды в реке Урал. В частности, в Орске возобновили подачу газа в 13 тысяч домовладений.

Дом Людмилы Лариной в Орске пять дней был наполнен водой по самую крышу. Размокло все - стены, потолки. А в подвале до сих пор озеро. Сейчас вместе с дочерью женщина выносит то, что еще можно использовать. Холодильник, стиральная машина - все пришло в негодность. Жить здесь нельзя.

Дома пострадавших начинает оценивать специальная комиссия, чтобы люди получили компенсации за утраченное жилье и имущество. Возле Оренбурга жители комплекса Перовский в селе Ивановка на собственные деньги заказали глину и землю и за пять дней построили дамбу протяженностью полтора километра. Благодаря сооружению ни один дом жилого комплекса затоплен не был. Сейчас из-за ледовых заторов отмечается подъем уровня рек в Томской области. А в Бурятии по той же причине в ряде районов введены режимы ЧС. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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