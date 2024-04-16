Зеленский: Запад боится проигрыша России в украинском конфликте

По словам политика, это может привести к неожиданным последствиям

Западные страны хотя и поддерживают Украину в боевых действиях против России, однако в действительности боятся поражения России. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

В интервью PBS политик заявил, что "с Запада раздаются голоса о том, что мы боимся". Страх, по его словам, вызывает то, "что будет с Россией, если Россия проиграет".

По утверждению Зеленского, западные страны "очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис". Опасаются на Западе и того, что в случае поражения России "Китай будет очень сильным".

При этом ряд западных государств не скрывает своей нацеленности на нанесение России поражения, которую там считают своим стратегическим противником. В частности, МИД России подчеркивал, что Великобритания декларирует задачу нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и активно применяет механизм санкционных ограничений.

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Запад заготовил "план Б" на случай поражения Киева в конфликте на Украине. По словам эксперта, пресловутый план подразумевает использование Молдавии в качестве плацдарма против России.

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