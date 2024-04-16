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Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

14:28
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Оно выйдет в ближайшее время

Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сооснователь Telegram отметил, что дал интервью еще в феврале, когда общался с еще одним журналистом либеральных взглядов. Карлсон, в свою очередь, известен своей консервативной направленностью.

"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что придерживается нейтральных политических взглядов, поэтому считает необходимым общаться с журналистами из разных лагерей.

Ранее Карлсону дал интервью президент России Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский запросы Карлсона на интервью проигнорировал.

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