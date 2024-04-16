Патрушев указал на риски из-за нелегальной миграции

Необходимо бороться с этим явлением

Противодействие нелегальной миграции на Северо-Западе России необходимо усилить. Такое заявление сделал во вторник, 16 апреля, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в СЗФО.

Патрушев напомнил про "многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности".

Политик потребовал пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности мигрантов, цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов не только в Крыму, но и в России в целом. В регионе на полгода запретили давать работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. При этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", отметил российский лидер.

Тем временем МВД подготовило законопроект, который ужесточает контроль за въезжающими в страну иностранцами. В частности, продолжительность временного пребывания мигрантов в России ограничат сроком 90 дней в течение календарного года.

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