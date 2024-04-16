ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев указал на риски из-за нелегальной миграции

14:42
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Необходимо бороться с этим явлением

Противодействие нелегальной миграции на Северо-Западе России необходимо усилить. Такое заявление сделал во вторник, 16 апреля, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в СЗФО.

Патрушев напомнил про "многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности".

Политик потребовал пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности мигрантов, цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает недопустимым бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов не только в Крыму, но и в России в целом. В регионе на полгода запретили давать работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. При этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", отметил российский лидер.

Тем временем МВД подготовило законопроект, который ужесточает контроль за въезжающими в страну иностранцами. В частности, продолжительность временного пребывания мигрантов в России ограничат сроком 90 дней в течение календарного года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Паспорта иностранных граждан
Паспорта иностранных граждан
Задержание
Задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.