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Зеленский вновь отказался вести переговоры с Россией

14:35
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами

Киев не будет вести переговоры с Москвой, так как руководство России не хочет мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам украинского лидера, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями.

Президент России Владимир Путин не готов ни к каким переговорам, ему это не интересно, утверждает Зеленский. Для Путина это не победа – а ему нужна победа, Россия хочет уничтожить всех, заявил глава киевского режима в интервью телеканалу PBS.

По словам Зеленского, инициатива переговоров должна исходить от Украины – "страны, которая хочет положить конец этой войне справедливым миром". Он напомнил, что Киев предложил свою формулу мира. В середине июня в Швейцарии состоится мирный саммит, на котором, утверждает Зеленский, будет доработан план прекращения войны. Этот саммит состоится без участия России, чтобы Москва не заблокировала этот план.

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