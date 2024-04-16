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В Запорожье подорвали депутата Акимовского окружного совета

14:51
  • вторник
  • 16 апреля 2024

За преступлением стоит Киев

В Запорожской области произошло покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко.

За преступлением стоит киевский режим, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Состояние пострадавшего не уточняется. Подробности происшествия будут предоставлены позже, отметили власти региона.

Якименко является членом партии "Единая Россия" и руководителем подразделения ГУП "Государственный зерновой оператор" "Акимовское".

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