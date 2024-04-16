За преступлением стоит Киев
В Запорожской области произошло покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко.
За преступлением стоит киевский режим, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Состояние пострадавшего не уточняется. Подробности происшествия будут предоставлены позже, отметили власти региона.
Якименко является членом партии "Единая Россия" и руководителем подразделения ГУП "Государственный зерновой оператор" "Акимовское".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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