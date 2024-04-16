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В Твери арестовали еще одного фигуранта дела о теракте "Крокусе"

14:51
  • вторник
  • 16 апреля 2024

За прописку пособников террористов

Суд в Твери арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" братьев Аминчона и Диловара Исломовых (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Речь идет об уроженце Таджикистана с фамилией Ашуров, он заключен под стражу до 11 июня включительно. Мужчина признал свою вину, пишет RT.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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