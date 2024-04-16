Ответственность за убийство хотели возложить на Россию

Главное управление разведки Минобороны Украины планировало физически устранить блогера Анатолия Шария. Операцию непосредственно курировал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, по завершении операции украинские спецслужбы намеревались возложить ответственность за убийство Шария на Россию.

При этом силовики в Испании отнеслись откровенно формально к расследованию обстоятельств покушения на Шария. Они даже не выезжали на осмотр места происшествия и не опрашивали свидетелей.

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