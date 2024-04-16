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Мост обрушился в Хабаровском крае из-за паводка

15:05
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Конструкцию разрушил лед при ледоходе

Мост через реку Сутырь в поселке Тырма Верхнебуреинского района Хабаровского края оказался разрушен. Об этом во вторник, 16 апреля, рассказала заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.

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По словам чиновницы, "мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел". За рекой ведется контроль — осуществляется измерение уровня воды, сейчас он падает.

В целом в поселке подтопило шесть жилых домов, их жители разместились у родственников и знакомых. Отрезанными от транспортного сообщения оказались 20 человек, сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что на борьбу с паводками и их последствиями мобилизованы сотрудники всех экстренных служб, причем меры предпринимаются с акцентом на работу с людьми.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Архангельске отмечал, что неэффективное прогнозирование и недостаточно оперативное реагирование привели к чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской и Курганской областях.

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