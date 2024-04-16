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Обломками иранских ракет начали торговать в Иордании

15:46
  • вторник
  • 16 апреля 2024

В стране появились соответствующие объявления

В Иордании на одной из онлайн-платформ появились объявления о продаже обломков иранских ракет. Местом нахождения товара была указана столица страны Амман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что объявление пропало с сайта сразу после того, как на него обратили внимание арабские издания. В воскресенье премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауне заявил, что ПВО пришлось принять меры против неких летающих объектов, которые "оказались в воздушном пространстве страны".

Напомним, 14 апреля Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по территории Израиля. По разным данным, было задействовано несколько состен ракет и беспилотники-камикадзе.

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