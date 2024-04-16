Педагог из Краснодара продавала оружие за границу

Женщина получила четыре года колонии
Педагога из Краснодарского края осудили за контрабанду прицелов в Японию и США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Приговор вынес Прикубанский районный суд Краснодара. Товарами военного назначения женщина торговала в интернете.
Сообщается, что первого покупателя она нашла в Японии. В посылку сложила прицел, который подходит для крупнокалиберных пулеметов "Утес" и "Корд". Но до покупателя отправление не доехало - его перехватили сотрудники ФТС.
Второй раз посылка должна была уехать в США. Тут оперативники нагрянули к продавцу домой. Женщину обвинили по статье 226.1 УК России. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима.