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Педагог из Краснодара продавала оружие за границу

16:46
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Женщина получила четыре года колонии

Педагога из Краснодарского края осудили за контрабанду прицелов в Японию и США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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Приговор вынес Прикубанский районный суд Краснодара. Товарами военного назначения женщина торговала в интернете. 

Сообщается, что первого покупателя она нашла в Японии. В посылку сложила прицел, который подходит для крупнокалиберных пулеметов "Утес" и "Корд". Но до покупателя отправление не доехало - его  перехватили сотрудники ФТС. 

Второй раз посылка должна была уехать в США. Тут оперативники нагрянули к продавцу домой. Женщину обвинили по статье 226.1 УК России. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. 

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