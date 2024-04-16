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ВС России сбили за сутки 155 дронов ВСУ и шесть ракет "Storm Shadow"

15:24
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили в течение суток в зоне СВО 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожено шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании и реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ. Также уничтожены цеха производства и хранения БпЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах.

Подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. Противник потерял до 630 военнослужащих.

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