ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили заблокировать популярную соцсеть

15:33
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Она оттягивает на себя аудиторию

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила заблокировать в России социальную сеть TikTok.

Соответствующая инициатива отправлена на рассмотрение в Роскомнадзор. Ведомство даст ответ до 8 мая.

По мнению членов ассоциации, отечественные соцсети после блокировки TikTok нарастят аудиторию примерно на 30 миллионов человек.

В настоящий момент приложение TikTok в России работает в ограниченном режиме, последние два года новые ролики не публикуются.

"Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно опросу АППСИМ, 70% любителей коротких видео продолжают пользоваться TikTok: часть из них по инерции, а часть не придает значения давности ролика.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
TikTok
TikTok
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.