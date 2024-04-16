В России предложили заблокировать популярную соцсеть

Она оттягивает на себя аудиторию

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила заблокировать в России социальную сеть TikTok.

Соответствующая инициатива отправлена на рассмотрение в Роскомнадзор. Ведомство даст ответ до 8 мая.

По мнению членов ассоциации, отечественные соцсети после блокировки TikTok нарастят аудиторию примерно на 30 миллионов человек.

В настоящий момент приложение TikTok в России работает в ограниченном режиме, последние два года новые ролики не публикуются.

"Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно опросу АППСИМ, 70% любителей коротких видео продолжают пользоваться TikTok: часть из них по инерции, а часть не придает значения давности ролика.

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