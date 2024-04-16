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Путин расширил страховые компенсации на добровольцев Росгвардии

15:41
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Документ вступает в силу со дня подписания

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий поправки в документ о мерах страхования жизни и здоровья россиян-добровольцев. Указ опубликован во вторник, 16 апреля.
На добровольцев Росгвардии распространят льготы добровольцев Минобороны

В соответствии с этим документом страховые гарантии, полагающиеся добровольцам в армии, организациях и структурах Министерства обороны, будут распространяться также на добровольцев в рядах Росгвардии.

Федеральному правительству предписывается обеспечить финансирование расходов, которые возникнут при реализации данного указа, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны России. Документ такого содержания подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

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