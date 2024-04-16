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В Польше признали "сокрушительное" превосходство ВС России на Украине

15:49
  • вторник
  • 16 апреля 2024

В Варшаве ожидают падение Часов Яра

Часов Яр стал центром украинской обороны после отступления ВСУ из Артемовска. Если российской армии удастся взять город, на фронте сформируется клин. Тогда русские начнут атаковать другие населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем Украины — прежде всего агломерацию Славянск-Краматорск, пишет польская газета Rzeczpospolita.

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Издание отмечает, что ВС России обладают "сокрушительным" превосходством над противником в артиллерии. А значительные человеческие ресурсы позволяют российским войскам вести наступление сразу на нескольких направлениях.

Российские силы на Донецком направлении достигли значительных успехов - в частности, взяли под контроль село Красное. Это позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска, создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки и упростить продвижение к Часов Яру.

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