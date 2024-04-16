Зеленский подписал поправки об ужесточении мобилизации

Основная часть норм законопроекта вступит в силу через месяц

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал поправки в украинское законодательство, ужесточающие порядок и правила мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Документ существенно ужесточает мобилизацию — в частности, поправки вводят тотальный контроль за военнообязанными. Нарушения предписаний для этой категории граждан Украины станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций.

Основная часть норм законопроекта вступит в силу через месяц после его подписания — в середине мая, сообщает ТАСС.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова отмечала, что киевский режим ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону — с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя заявления из Киева о возможной мобилизации украинок, заявлял, что "заставлять женщину, которая должна рожать, отправлять в армию на гибель верную – это глупость полная". Политик подчеркивал, что на Украине о мобилизации женщин заговорили от безысходности.

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