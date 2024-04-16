Путин: в противостоянии Ирана и Израиля не должно быть нового витка напряженности

Президенты России и Ирана побеседовали по телефону

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Стороны обсудили обострившиеся отношения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин выразил надежду на разумную сдержанность обеих сторон. Это позволило бы предотвратить новый виток конфронтации. В противном случае конфликт станет катастрофой для всего региона.

Со своей стороны Раиси заверил, что Иран вынужден был действовать именно так, а удары носили локальный и ограниченный характер.

Стороны сошлись в мнении, что всему причиной - нерешенный палестино-израильский конфликт. Поэтому в регионе должен быть введен режим прекращения огня. Тяжелая гуманитарная ситуация в зоне конфликта должна быть разрешена.

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