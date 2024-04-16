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Референдум о вступлении Молдавии в ЕС могут провести 20 октября

17:50
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Майя Санду сообщила о решении Конституционного суда страны

20 октября в Молдавии может пройти референдум о вступлении страны в ЕС. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

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Она написала на своей странице в соцсети, что гражданам зададут только один вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?"

Президент напомнила, что конституционный суд Республики принял решение, что проведение такого референдума не противоречит основному закону страны. В Конституцию будет внесено положение о евроинтеграции.

Напомним, в июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Переговоры о вступлении начались еще в декабре. Однако ни то, ни другое еще не свидетельствует о том, что Республика сможет вступить в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года.

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