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В Дубае из-за проливных дождей затопило аэропорт, дороги и метро

18:00
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Залита в том числе и взлетно-посадочная полоса

Проливные дожди, которые обрушились на Дубай, затопили аэропорт, дороги и метро. Об этом сообщает издание Khaleej Times.
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Стихия бушует в Арабских Эмиратах с вечера понедельника. Местные власти посоветовали путешественникам добираться до аэропорта на метрополитене. Или выбрать иные маршруты. 

В некоторых районах города вода поднялась до колена. Жителям приходится передвигаться, закатав штаны. В аэропорту уже отменены 17 рейсов. Часть прибывающих самолетов пришлось перенаправить в другие авиагавани. 

Вода начала просачиваться сквозь крыши и окна внутрь зданий. Залитой оказалась одна из станций метро. В соседних городах водители жалуются на плохую видимость из-за дождей. 

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