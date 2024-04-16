В Дубае из-за проливных дождей затопило аэропорт, дороги и метро

Залита в том числе и взлетно-посадочная полоса

Проливные дожди, которые обрушились на Дубай, затопили аэропорт, дороги и метро. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Стихия бушует в Арабских Эмиратах с вечера понедельника. Местные власти посоветовали путешественникам добираться до аэропорта на метрополитене. Или выбрать иные маршруты.

В некоторых районах города вода поднялась до колена. Жителям приходится передвигаться, закатав штаны. В аэропорту уже отменены 17 рейсов. Часть прибывающих самолетов пришлось перенаправить в другие авиагавани.

Вода начала просачиваться сквозь крыши и окна внутрь зданий. Залитой оказалась одна из станций метро. В соседних городах водители жалуются на плохую видимость из-за дождей.

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