Стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

Он проводится в рамках нацпроекта "Производительность труда"

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества" в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Как отмечают организаторы, направлен конкурс на распространение практического опыта наставничества, что должно способствовать повышению производительности труда.

Предусмотрены сразу несколько номинаций, в том числе - "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда", "Наставничество в индустрии гостеприимства", "Профессиональное развитие молодежи", "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Цифровые инновации на предприятии".

Заявки принимаются до 28 июня. Подробности можно узнать здесь.

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