Четыре человека пострадали при аварии в Москве

Столкнулись грузовик и пассажирский автобус

Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса. ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичная госавтоинспекция.

Уточняется, что ЧП случилось в районе дома 27 по Волгоградскому проспекту. По предварительным данным, виновник аварии - водитель грузовика "МАЗ". Все пострадавшие - пассажиры автобуса. Об их состоянии не сообщается.

Сейчас на месте работают инспекторы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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