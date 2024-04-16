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Четыре человека пострадали при аварии в Москве

18:56
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Столкнулись грузовик и пассажирский автобус

Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса. ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичная госавтоинспекция. 

Крупная авария произошла на МКАД
Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД

Уточняется, что ЧП случилось в районе дома 27 по Волгоградскому проспекту. По предварительным данным, виновник аварии - водитель грузовика "МАЗ". Все пострадавшие - пассажиры автобуса. Об их состоянии не сообщается. 

Сейчас на месте работают инспекторы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. 

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Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
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