Апты Алаудинов получил новую должность в Министерстве обороны

Глава спецназа "Ахмат" сбудет заниматься военно-политической работой

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов стал заместителем начальника главного управления по военно-политической работе в Министерстве обороны России.

Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он поздравил Алаудинова с назначением. И добавил, что генерал-майор освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС России.

Кадыров подчеркнул, что это важное решение. Оно подтверждает "выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу" генерала.

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