ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Апты Алаудинов получил новую должность в Министерстве обороны

19:50
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Глава спецназа "Ахмат" сбудет заниматься военно-политической работой

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов стал заместителем начальника главного управления по военно-политической работе в Министерстве обороны России.

Армия России наступает в зоне спецоперации
Российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины

Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он поздравил Алаудинова с назначением. И добавил, что генерал-майор освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС России.

Кадыров подчеркнул, что это важное решение. Оно подтверждает "выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу" генерала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.