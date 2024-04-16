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Мужчина утопил троих детей после ссоры с женой

20:39
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Погибшим малышам от 6 до 12 лет

Трех детей утопил в ванной 40-летний мужчина после ссоры с женой. ЧП произошло в индийском штате Махараштра. Об этом пишет The Times of India.
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Журналисты отмечают, что агрессор уже был судим за убийство. И вышел на свободу только в прошлом году. После освобождения он ревновал супругу. Так как считал, что она состояла с кем-то в отношениях, пока он отбывал наказание.

Тела детей преступник выбросил в колодец. Позже позвонил в полиции и обвинил родственников жены в убийстве. Полицейские нашли тела, а потом и задержали отца. Теперь он ждет суда.

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