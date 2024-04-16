Мишустин: объем инвестиций в экономику России в 2023 году вырос почти на 10%

Действует целый комплекс мер поддержки деловой активности

В 2024 году на помощь юридическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям будет направлено порядка 8 триллионов рублей в виде субсидий. Об рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию финансовых инструментов в стране.

По мнению премьера, для укрепления суверенитета необходимо пополнять внутренние долгосрочные ресурсы. Они нужны для поддержки перспективных проектов, в том числе и в сфере высоких технологий. Речь шла о поддержке компаний, которые привлекают капиталы через публичное размещение акций.

Обсудили и программу долгосрочных сбережений, которая позволяет гражданам инвестировать средства и накопительную часть своей будущей пенсии. Только в первом квартале текущего года этим механизмом уже воспользовалось порядка 280 тысяч человек.

"В нашей стране действует целый комплекс мер поддержки деловой активности, благодаря чему объем инвестиций в нашу экономику в прошлом году вырос почти на 10%. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специальные инвестконтракты, и инфраструктурные бюджетные кредиты. Особые условия предлагаются в промышленных и технопарках. Также помогаем целым набором инструментариев малому и среднему бизнесу. А в новых российских субъектах такая работа должна завершиться уже в текущем году", - отметил премьер.

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