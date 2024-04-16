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ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

22:26
  • вторник
  • 16 апреля 2024

На всем маршруте колонны действовал режим прекращения огня в течение 12 часов

Российские войска высокоточными ударами поразили украинские склады боеприпасов и горючего, а также цеха производства и хранения беспилотников. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.

На авдеевском направлении проведена успешная операция по взятию опорного пункта ВСУ, который обнаружила разведка. Штурмовые отряды скрытно подошли с нескольких направлений и застигли противника врасплох. Огневую поддержку обеспечили беспилотная авиация и артиллерия.

В других районах отражены восемь контратак на российские позиции. В общей сложности ликвидированы почти 400 украинских военнослужащих. Еще один опорный пункт националистов успешно поразил экипаж вертолета Ми-35М на купянском направлении. Там же уничтожен полевой склад боеприпасов. Продвигаются наши подразделения и на донецком направлении, где за стуки ликвидированы свыше 600 боевиков.

Также во вторник российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На всем маршруте колонны, который предварительно обследовали саперы, действовал режим прекращения огня в течение 12 часов. Четыре инспектора международной организации прибыли для наблюдения за обстановкой на атомной станции и оценки обеспечения ее безопасности.

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Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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