Пожар уничтожил историческое здание Копенгагенской фондовой биржи

Оно было построено в первой половине XVII века

Одно из самых известных зданий Копенгагена - в огне. Вид охваченного пламенем символа города вызывает бурю эмоций у прохожих. Одни восклицают, другие застыли в оцепенении. Несколько человек бросаются к горящим постройкам, но их останавливают полицейские. Вероятнее всего, это сотрудники датской торговой палаты, которые знают, сколько ценного находится внутри и хотят спасти хоть что-то.

В здании самой старой биржи в мире хранилось немало артефактов. Оно само - культурная ценность с 400-летней историей.

"Все картины и ценности, которые возможно было вынести из горящего здания, спасены. Я сейчас не могу сказать, сколько полотен спасти не удалось", - сообщил Якоб Ведстед Андерсен, начальник пожарного департамента Копенгагена.

Пожар начался примерно в 4 утра. В его ликвидации задействовали 120 спасателей и 60 военных. Но не могли справиться несколько часов. По предварительной информации, очаг возгорания был в помещении, где находились реставраторы. В здании проводились работы по реконструкции. Но причина ЧП пока не установлена. Нет данных и о пострадавших.

"Передняя часть биржи разрушена, задняя повреждена чуть меньше, но ущерб очень серьезный. На самом деле, это относительно невысокое здание под огромной медной крышей. И это само по себе делает постройку очень уязвимой для пожара. Потому что огонь остается под крышей и сжигает все изнутри, а там все деревянное", - отметил Мадс Дамсбо, директор Датского национального музея.

В этой утрате одной из главных достопримечательностей Дании очень много символичного. На крыше старой биржи был установлен 56-метровый шпиль, сплетенный из хвостов четырех драконов. А три короны олицетворяли Данию, Норвегию и Швецию. По легенде, вся эта конструкция должна была охранять от вражеских нападений и пожаров. Не уберегла. Ни от огня, ни от иных бед, которые скандинавские страны упорно накликают на себя сами. Верхушка здания в итоге обрушилась так, что кадры напомнили о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Там полыхнуло ровно 5 лет назад. Нотр-Дам горел всю ночь. с 15 на 16 апреля.

Для датчан уничтожение биржи - не меньшая потеря. Власти вдруг вспомнили и о своих корнях, и об истинных ценностях. Заговорили о том, что 400 лет датского культурного наследия - в огне. Который уничтожил и исторические документы. В частности, сгорел оригинал союзного договора о мире между Данией и Российской Империей. Зато уцелел слоган из рекламы на строительных лесах - "Ничего не бойся".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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