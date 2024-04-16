В парламенте Тбилиси перенесли голосование по закону об иноагентах

Политические дебаты по проекту не завершены
Решение по закону об иноагентах в грузинском парламенте будут принимать 17 апреля. Политические прения по документу еще не окончены. Об этом сообщает РИА Новости.
Тем временем перед зданием парламента проводят очередную акцию протеста жители страны. К парламенту стянули сотрудников правоохранительных органов.
Пленарное заседание продолжается с самого утра. Но договориться депутатам пока не удалось.
Напомним, 7 марта законопроект об иностранных агентах был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси были массовые акции протеста, в ходе которых задержали 133 человека. Позже правительство отозвало законопроект из парламента. Позднее его внесли повторно, заменив лишь одну формулировку.