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В парламенте Тбилиси перенесли голосование по закону об иноагентах

20:35
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Политические дебаты по проекту не завершены

Решение по закону об иноагентах в грузинском парламенте будут принимать 17 апреля. Политические прения по документу еще не окончены. Об этом сообщает РИА Новости.

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Тем временем перед зданием парламента проводят очередную акцию протеста жители страны. К парламенту стянули сотрудников правоохранительных органов.

Пленарное заседание продолжается с самого утра. Но договориться депутатам пока не удалось.

Напомним, 7 марта законопроект об иностранных агентах был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси были массовые акции протеста, в ходе которых задержали 133 человека. Позже правительство отозвало законопроект из парламента. Позднее его внесли повторно, заменив лишь одну формулировку.

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