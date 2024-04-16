Отели Дубая продлили русским туристам проживание

Людям не удалось улететь из-за дождя

Туристам из России, которые не смогли улететь из Дубая, продлевают проживание в отелях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.

Сейчас рейсы прибывающие и отправляющиеся из Эмиратов отменяются или переносятся. Аэропорт Дубая ограничил работу из-за обрушившихся на страну ливней. Взлетно-посадочная полоса залита водой. Кроме того, есть проблемы с трансферами в аэропорт, так как дороги затоплены.

На настоящий момент отменены 45 рейсов. Туристам рекомендовали следить за онлайн-табло аэропортов. И по возможности выезжать за 3-4 часа до вылета.

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