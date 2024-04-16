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Информацию о смерти трех пациентов столичной клиники проверяет прокуратура

21:49
  • вторник
  • 16 апреля 2024

Родственники умерших считают, что они стали жертвой ненадлежащего оказания услуг

Прокуратура города Москвы проверяет частную медицинскую клинику на ул. Сенежская. В последние дни стало известно о смерти там сразу трех пациентов. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного органа.
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Уголовное дело было возбуждено по статье 238 уголовного кодекса России. Последняя жертва – 40-летняя женщина. 14 апреля ей провели абдоминопластику живота. На следующий день после операции пациентке стало плохо и она скончалась.

Ранее женщине 1966 года рождения врачи этого же медучреждения делали желудочное шунтирование. Операция была лапароскопическая. Однако пациентка ее не перенесла.

Третья жертва – мужчина. Он скончался в августе 2022 года. Его вдова настаивает, что смерть стала следствием некачественного оказания услуг в клинике.

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