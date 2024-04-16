Машина с бойцами СВО затонула в Воронежской области

Мужчины возвращались домой в Чувашию

В Воронежской области затонул автомобиль с тремя бойцами, которые возвращались домой со специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Эксперты уже обнаружили машину. Из автомобиля извлекли тела двух погибших. Сейчас идут поиски третьего мужчины.

О трагедии проинформирован глава Чувашской Республики Олег Николаев. Отмечается, что чиновники уже связались с семьями погибших.

Все расходы на похороны бойцов администрация региона берет на себя. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"