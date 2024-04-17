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Камкин: Шольц приехал в Пекин в качестве неравного просителя

08:34
  • среда
  • 17 апреля 2024

Эксперт прокомментировал визит канцлера Германии в Китай

Удалось ли Олафу Шольцу и Си Цзиньпину в чём-то сблизить позиции по ситуации вокруг Украины? И надеется ли Германия на помощь Китая в решении своих экономических проблем?

Визит канцлера Германии в Китай Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил Александр Камкин - старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений.

"Шольц приехал в Пекин в качестве неравного просителя. Мне кажется, эта была изощренная месть за наглость и хамство госпожи Бербок, которая неоднократно оскорбляла мировых политиков", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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