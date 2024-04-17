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Российские Су-25 уничтожили скопление бронетехники ВСУ

08:27
  • среда
  • 17 апреля 2024

"Грачи" работали парами на предельно малой высоте

Информация о ходе специальной военной операции. На Авдеевском направлении группировка "Центр" уничтожила 370 целей противника. В том числе 17 опорных пунктов и более 100 позиций полевой артиллерии. За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили свыше 380 боевиков.

А на Донецком направлении сокрушительные удары по позициям радикалов нанесли расчёты тяжёлых огнемётных систем. От "Солнцепёка" не спасает ни одно укрытие - огонь термобарических снарядов не оставляет врагу никаких шансов. В этот раз бойцы работали по опорникам неприятеля ночью, на расстоянии более четырёх километров. Корректировку и контроль поражения цели вели с помощью беспилотников в режиме реального времени. Экипаж этого "Солнцепёка" давно вместе.

Огневое прикрытие с воздуха нашим подразделениям обеспечивает армейская авиация. На Донецком направлении экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника. "Грачи" работали парами на предельно малой высоте, приближаясь к передовой. Удар нанесли неуправляемыми ракетами.

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