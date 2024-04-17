ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:28
  • среда
  • 17 апреля 2024

Отличились старший мичман Михаил Разуваев и младший лейтенант Максим Сыполов

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Старший мичман Михаил Разуваев вместе с нашей колонной попал под миномётный обстрел боевиков, но сумел уберечь аппаратуру связи. А несколькими днями позже смог оперативно починить радиорелейную станцию, получившую повреждение во время удара радикалов. Это позволило командованию не потерять управление войсками.

Младший лейтенант Максим Сыполов и его расчёт буксируемой гаубицы "Д-30" - не позволил украинским формированиям вклиниться вглубь нашей обороны и помог мотострелкам отбить вражескую атаку. Получив координаты противника, Сыполов прицельным огнём уничтожил пять единиц бронетехники и большую часть пехоты неприятеля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.