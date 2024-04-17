Представлены новые герои спецоперации

Отличились старший мичман Михаил Разуваев и младший лейтенант Максим Сыполов

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Старший мичман Михаил Разуваев вместе с нашей колонной попал под миномётный обстрел боевиков, но сумел уберечь аппаратуру связи. А несколькими днями позже смог оперативно починить радиорелейную станцию, получившую повреждение во время удара радикалов. Это позволило командованию не потерять управление войсками.

Младший лейтенант Максим Сыполов и его расчёт буксируемой гаубицы "Д-30" - не позволил украинским формированиям вклиниться вглубь нашей обороны и помог мотострелкам отбить вражескую атаку. Получив координаты противника, Сыполов прицельным огнём уничтожил пять единиц бронетехники и большую часть пехоты неприятеля.

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