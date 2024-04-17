ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тбилиси мирная акция переросла в стычки с полицией

08:32
  • среда
  • 17 апреля 2024

Задержаны около 20 человек

В Тбилиси сегодня депутаты продолжат рассмотрение закона об иноагентах. Оно проходит на фоне массовых протестов. У здания парламента собрались сотни митингующих.

Мирная акция накануне вечером переросла в стычки с полицией. К площади Свободы подогнали водомёты. В стражей порядка полетели камни и бутылки, спецназ ответил слезоточивым газом.

Задержаны порядка 20 человек. Некоторым протестующим понадобилась медицинская помощь, известно также об одном пострадавшем полицейском. 

Проект спорного закона внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта" почти год назад, тогда документ вызвал массовые протесты. Сейчас вторая попытка. Оппозиция считает, что инициатива препятствует интеграции Грузии в Евросоюз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Акция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.