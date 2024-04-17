В Тбилиси мирная акция переросла в стычки с полицией

Задержаны около 20 человек

В Тбилиси сегодня депутаты продолжат рассмотрение закона об иноагентах. Оно проходит на фоне массовых протестов. У здания парламента собрались сотни митингующих.

Мирная акция накануне вечером переросла в стычки с полицией. К площади Свободы подогнали водомёты. В стражей порядка полетели камни и бутылки, спецназ ответил слезоточивым газом.

Задержаны порядка 20 человек. Некоторым протестующим понадобилась медицинская помощь, известно также об одном пострадавшем полицейском.

Проект спорного закона внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта" почти год назад, тогда документ вызвал массовые протесты. Сейчас вторая попытка. Оппозиция считает, что инициатива препятствует интеграции Грузии в Евросоюз.

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