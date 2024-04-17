Израиль определился с ответом на атаку Ирана

ЦАХАЛ пока не уточняет время удара

В Тель-Авиве решили, как именно ответят на атаку Ирана. Конкретные сроки удара в Армии обороны Израиля пока не определили, сообщили многочисленные источники в израильском руководстве газете Jerusalem Post.

Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была успешно отражена, в Тегеране, в свою очередь, заявляют о успешном ударе по целям. Иранские официальные лица заявили, что удар по Израилю был ответом на израильский удар по дипмиссии в Сирии и носил ограниченный характер. Подчеркивается, что Тегеран не атаковал гражданских лиц.

Издание подчеркивает, что сама разработка решения Тель-Авивом показывает серьезность и решимость руководства Израиля нанести ответный удар. Отмечается, что сроки могут поменяться, акция требует сложных приготовлений.

Представители высшего командования ЦАХАЛ работают по своему обычному графику. Журналисты считают, что это часть израильского плана, видимость рутины должна ослабить настороженность Ирана и его готовность к обороне. В то же время, сигналы говорят о том, что крупное нападение не ожидается в ближайшие дни и может быть даже отложено на более длительный срок.

Предполагаемые варианты израильского ответа варьируются от точечных ударов по иранским ядерным объектам до атаки объектов производства и хранения БПЛА и ракет. Также возможен более ограниченный вариант – убийство конкретных должностных лиц КСИР за рубежом вместе с их сообщниками в сочетании с масштабной кибератакой.

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