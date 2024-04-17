Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на артемовском участке

Россия продолжает спецоперацию

Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат украинской армии. Об этом в среду, 17 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что разведка донесла о работе снайпера ВСУ на авдеевском участке. На пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару Вооруженных сил Украины и ее группу прикрытия.

В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что в России пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Она предпринималась c применением малоразмерного воздушного шара. Средства ПВО его сбили, данные о пострадавших не поступали.

16 апреля сообщалось, что за сутки российские военные сбили 155 дронов ВСУ и шесть ракет Storm Shadow. Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ.

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