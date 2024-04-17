ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на артемовском участке

08:19
  • среда
  • 17 апреля 2024

Россия продолжает спецоперацию

Десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат украинской армии. Об этом в среду, 17 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.
Российский Ми-35 уничтожил опорный пункт ВСУ

В ведомстве уточнили, что разведка донесла о работе снайпера ВСУ на авдеевском участке. На пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару Вооруженных сил Украины и ее группу прикрытия.

В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что в России пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Она предпринималась c применением малоразмерного воздушного шара. Средства ПВО его сбили, данные о пострадавших не поступали.

16 апреля сообщалось, что за сутки российские военные сбили 155 дронов ВСУ и шесть ракет Storm Shadow. Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.