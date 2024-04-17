Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по ЗАЭС и Буче

ООН заявила об отсутствии возможности найти виновных в ударах по ЗАЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика об отсутствии у организации возможностей и мандата, чтобы выявить виновника обстрелов Запорожской атомной электростанции.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила про выводы официального представителя и офиса генсека ООН по Буче двухлетней давности. В апреле 2022 года Дюжаррик заявлял, что "есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями".

Спикер МИД России поинтересовалась, что же в итоге: "Так работают механизмы или нет мандата?".

16 апреля российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На всем маршруте колонны, который предварительно обследовали саперы, действовал режим прекращения огня в течение 12 часов.

Украина между тем пытается "перевести стрелки" с себя на Москву, обвиняя российскую сторону в обстрелах ЗАЭС. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Украина на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции назвала атаки на ядерный объект "российской операцией под фальшивым флагом".

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