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Шойгу проверил, как идет разработка роботизированных комплексов для армии

08:55
  • среда
  • 17 апреля 2024

Первые образцы на днях поступят в войска

Первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств будут поставлены в войска до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады о новых научно-технических разработках в выставочном центре "Патриот".

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Министру представили более 30 перспективных образцов вооружения и специальной техники от 18 предприятий промышленности. В частности, Шойгу показали многоцелевой роботизированный транспорт, предназначенный для подвоза боекомплекта, эвакуации раненых, сообщили в Минобороны.

Платформа может быть использована для монтажа различного оборудования и вооружения. Изделие представлено как на колесном, так и на гусеничном шасси. Глава Минобороны поручил своим заместителям максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне СВО.

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