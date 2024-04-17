Украина вновь пытается вербовать наемников в Южной Корее

Соответствующие объявления размещены в интернете

Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее. В популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников".

К претендентам предъявляется ряд требований: возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, "общая адекватность". "Профессиональная подготовка" необязательна, но поднимает шансы попасть в подразделение, говорится в объявлении.

К объявлению прикреплено видео с боем, в котором демонстрируются "минимальные физические требования, необходимые для современной войны", а также фотографии военных с шевронами в виде украинского флага, сообщает РИА Новости.

Между тем на кладбищах в целом ряде американских штатов, от Виргинии до Калифорнии, появляются могилы наемников, которые были ликвидированы российскими военными во время спецоперации на Украине. Один из них — Брайн Янг, который воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Мужчину похоронили в Калифорнии.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Политик назвал это известным фактом.

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