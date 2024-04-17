ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина вновь пытается вербовать наемников в Южной Корее

09:03
  • среда
  • 17 апреля 2024

Соответствующие объявления размещены в интернете

Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее. В популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников".

Подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске
Рота польских наемников прибыла к линии соприкосновения в Запорожье

К претендентам предъявляется ряд требований: возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, "общая адекватность". "Профессиональная подготовка" необязательна, но поднимает шансы попасть в подразделение, говорится в объявлении.

К объявлению прикреплено видео с боем, в котором демонстрируются "минимальные физические требования, необходимые для современной войны", а также фотографии военных с шевронами в виде украинского флага, сообщает РИА Новости.

Между тем на кладбищах в целом ряде американских штатов, от Виргинии до Калифорнии, появляются могилы наемников, которые были ликвидированы российскими военными во время спецоперации на Украине. Один из них — Брайн Янг, который воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Мужчину похоронили в Калифорнии.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Политик назвал это известным фактом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.