Украина не получит всю сумму сразу в случае конфискации активов России

Запад прорабатывает параметры конфискации

Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом. Об этом рассказал информированный сотрудник Министерства финансов США.

По словам собеседника Reuters, "ни один вариант не был снят с рассмотрения", однако "у Украины также не будет возможности поглотить всю сумму сразу, даже если замороженные активы будут изъяты".

Одним из наиболее перспективных предложений, находящихся на рассмотрении, является использование процентов по замороженным российским активам в качестве залога для кредитов или облигаций, которые могут быть эмитированы для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что британское правительство вряд ли решится на построение нового правового порядка — а именно это предполагает возможная конфискация российских активов, блокированных в рамках санкций. Юрист Анна Брэдшоу отметила, что государства, которые захватывают частные активы, рискуют "начать переписывать законы" и нарушать "право на справедливое судебное разбирательство".

При этом еще в феврале юристы стран "Большой семерки" (G7) пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, "учитывая продолжающееся нарушение ею (Россией) самых фундаментальных норм международного права".

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